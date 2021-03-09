Цены на нефть после падения в понедельник вновь пошли вверх

Утром 9 марта мировые цены на черное золото пытаются отыграть падение, которое они продемонстрировали в понедельник.

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Поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать решение ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки, пишет investing.com . Решение ОПЕК+ может сигнализировать о намерении членов организации продолжать уменьшать объем запасов, считают эксперты ANZ.

Инвесторы также оптимистично оценили статистические данные, указавшие на рост импорта нефти в Китай в январе-феврале на 4,1%, до 89,57 млн тонн.

Таким образом, по данным на 09:30 по минскому времени, Brent торгуется на отметке 68,35 доллара за баррель (+0,22%), а WTI — 65,05 (0,06%).