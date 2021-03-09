Тихановская: в какой-то момент режим не сможет избежать переговоров для выхода из масштабного кризиса, поэтому давление должно быть усилено

/ Политика
Просмотров: 366

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская надеется на большую поддержку со стороны ООН, чтобы заставить Александра Лукашенко сесть за стол переговоров.

Она отметила во время своего визита в Женеву в понедельник, что сторонники перемен убеждены, что «этот режим в конечном итоге падет, потому что давление на него будет оказываться как изнутри, так и извне», пишет DW со ссылкой на AFP.

Тихановская также добавила, что рассчитывает на принятие резолюции по Беларуси на заседании Совета ООН по правам человека. Резолюция, по словам политика, может стать триггером для расследования ситуации с правами человека в Беларуси.

Экс-кандидат уверена, что официальный Минск не сможет больше «избегать начала переговоров, чтобы выйти из этого масштабного кризиса»: «Давление должно быть усилено».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ситуация в Беларуси Персона: Светлана Тихановская

Другие материалы на эту тему:

Антиперестройщик. Лукашенко живет с синдромом Горбачева

Антиперестройщик. Лукашенко живет с синдромом Горбачева

Алесь Мікус. ПРАЕКЦЫІ. Пяць варыянтаў для перавароту

Алесь Мікус. ПРАЕКЦЫІ. Пяць варыянтаў для перавароту

Светлана Тихановская: я боюсь, что после себя Лукашенко оставит только руины

Светлана Тихановская: я боюсь, что после себя Лукашенко оставит только руины

Сколько суждено сидеть Бабарико?

Сколько суждено сидеть Бабарико?