Глава МИД ФРГ: мужественные белоруски — наши союзницы в борьбе за права человека и демократию

Союзницами в борьбе за права человека и демократию назвал выходящих на акции протеста белорусских женщин министр иностранных дел Германии Хайко Маас в видеообращении по случаю Международного женского дня.

Эту тему глава немецкой дипломатии затронул, говоря о важности равноправия в условиях пандемии коронавируса, поскольку с ее началом «женщины теряли работу чаще, чем мужчины», а «уровень бедности среди женщин во всем мире растет быстрее», «во многих странах телефоны доверия по вопросам домашнего насилия перегружены», «в то же время количество предложений помощи выжившим сокращается».

«Одним словом, существует угроза ухудшения ситуации с правами женщин во всем мире. Поэтому особенно сейчас мы обязаны еще лучше защищать и поддерживать женщин и девочек. И это начинается не только с отношения к женщинам как жертвам кризиса, но и с серьезного отношения к равноправию как части решения проблемы. И уже давно не только в Международный женский день. Мы не раз наблюдали, как женщины инициируют демократические преобразования. Достаточно вспомнить о мужественных демонстрантках в Судане, России, Мьянме или Беларуси. Эти женщины — наши союзницы. Они наши партнеры в борьбе за права человека и демократию», — подчеркнул Маас.

О белорусских женщинах по случаю 8 Марта высказалась также премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая несколько дней назад встречалась с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

«Сегодня я особенно думаю о женщинах Беларуси — демократических активистках, политиках, журналистках, женщинах, мирно борющихся с репрессиями. Гендерное равенство и все права человека должны стать реальностью для всех женщин в мире», — написала Марин в «Твиттере».

«Мое особое восхищение и поддержка очень смелым женщинам Беларуси, которые борются за демократию, свободу и права человека, и они победят», — отметил на своей странице в этой же соцсети министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.