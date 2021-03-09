Умерла народная артистка Татьяна Иванова

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В возрасте 73 лет ушла из жизни народная артистка России Татьяна Иванова. Трагическую новость для поклонников ее таланта сообщил Российский государственный академический театр драмы имени Ф.Г. Волкова, в котором она служила.

Как отметили коллеги, актрисы не стало 7 марта.

Она дебютировала на сцене в марте 1971-го, будучи студенткой, сыграв в спектакле «Сказки старого Арбата».

«До последних дней народная артистка России Татьяна Иванова активно работала в театре, была полна творческих планов. 4 февраля состоялся ее бенефис, посвященный 50-летию творческой деятельности. Она репетировала главную роль в спектакле «На краю земли», премьера которого назначена на День театра – 27 марта», — отметили в театре.
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Тэги: российская актриса утрата Персона: Татьяна Б. Иванова

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