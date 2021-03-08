Водитель «Мерседеса» скончался при столкновении с тягачом возле Шклова

В Шкловском районе днем 7 марта микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в тягач DAF в составе с автоцистерной.

Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

По сообщению областной ГАИ, инцидент произошел вблизи деревни Локути. 36-летний могилевчанин выехал на полосу встречного движения на «Мерседесе» и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении седельным тягачом.

В результате ДТП водитель микроавтобуса скончался на месте, а его 31-летняя пассажирка с травмами госпитализирована.