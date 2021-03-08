Дочь погибшего Геннадия Шутова обжаловала приговор Брестского облсуда

Дочь погибшего Геннадия Шутова Анастасия Баранчук обжаловала приговор Брестского областного суда, признавшего ее отца виновным в сопротивлении военнослужащему.

Вечером 11 августа 2020 года в Бресте в ходе разгона акции протеста Шутов получил огнестрельное ранение в голову. 13 августа он в тяжелом состоянии был переведен из Брестской областной больницы в госпиталь Министерства обороны в Минске, где 19 августа скончался. Следственный комитет и прокуратура отказали родственникам Шутова в возбуждении уголовного дела по факту его смерти.

Шутов, а также его знакомый Александр Кордюков стали фигурантами дела, возбужденного по ч. 2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок). Кроме того, Кордюков был обвинен по ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство).

Родственники Шутова не согласились с предложением прекратить в его отношении уголовное дело в связи со смертью, так как хотели, чтобы суд вынес ему оправдательный приговор.

Областной суд признал Шутова виновным и вынес ему приговор без назначения наказания. Кордюков получил 10 лет лишения свободы.

По версии обвинения, вечером 11 августа в Бресте Шутов и Кордюков в гараже выпили спиртное, после чего пошли на улицу Московскую. У Кордюкова при себе был кусок металлической трубы. На площадке у дома на улице Московской у них произошел конфликт с двумя военнослужащими, которые охраняли общественный порядок. Кордюков ударил одного из них металлической трубой по голове, причинив легкие телесные повреждения. Затем у этого военнослужащего возникла потасовка с Шутовым, во время которой военнослужащий, стремясь обезвредить оппонента, выстрелил ему в область левого предплечья, но попал в затылок.

Эти двое военнослужащих были признаны потерпевшими и на судебном заседании поддержали предъявленное фигурантам дела обвинение.

Кордюков вины не признал. В суде он заявил, что вместе с Шутовым подошел к военнослужащим, которых они приняли за обычных прохожих, так как те были в гражданской одежде, и поинтересовался происходящим. Военнослужащие не представились, служебные удостоверения не показали. После того как один из этих людей толкнул Кордюкова, тот, падая, ударил его трубой по ноге. На это мужчины достали пистолеты. Кордюков убежал, так как опасался за свою жизнь.

Баранчук, которая представляла в областном суде интересны отца, не согласилась с приговором и направила апелляционную жалобу в Верховный суд.

В жалобе Баранчук пишет, что считает приговор областного суда незаконным и необоснованным: в судебном заседании не было представлено доказательств для признания виновным ее отца. Дочь Шутова утверждает, что ее отец не совершал преступление, за которое осужден, выводы суда в приговоре не соответствуют обстоятельствам уголовного дела.

Баранчук уверена, что на скамье обвиняемых должны быть военнослужащие, и просит Верховный суд отменить приговор Брестского облсуда в отношении ее отца и Александра Кордюкова и направить уголовное дело на новое судебное разбирательство.

Защита Кордюкова также обжаловала приговор облсуда в апелляционном порядке.