Архиепископ Кондрусевич: В каждую эпоху истории человечества нужны не столько реформаторы и революционеры, сколько люди мудрые и святые

Моральные ценности не могут девальвироваться, заявил архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич, почетный митрополит Минско-Могилевский, 7 марта в гомилии во время мессы в новом костеле Святого Казимира в Столбцах (Минская область).

Как сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси, иерарх процитировал теолога ХХ века Мари-Доминика Шеню, который считал, что «самое важное в жизни человека — мудрость». Эта мудрость проявляется «в умении должным образом организовать жизнь самого человека и общества, а также в способности принимать соответствующие решения и объективно оценивать ситуацию».

Архиепископ предложил участникам евхаристии «сквозь призму Божьего закона посмотреть, какими мы на самом деле являемся: настоящими христианами или искусственными».

«Мы живем в такое время, когда натуральные вещи, изделия и даже еда заменяются искусственными, потому что они дешевле, — сказал Кондрусевич. — Но никогда дешевле не могут быть нравственные ценности. Они не могут девальвироваться. Евангелие дано нам не для того, чтобы мы его меняли, но чтобы оно меняло нас согласно требованиям нравственного закона».

«Жизнь человека — непрестанная борьба, в которой добром мы должны побеждать зло. В каждую эпоху истории человечества нужны не столько реформаторы и революционеры, сколько люди мудрые и святые. Пусть добрый Бог одарит нас благодатью быть похожими в этом на нашего небесного покровителя святого Казимира, чтобы строить цивилизацию жизни и любви, а в вечности вместе с ним разделить радость неба», — подчеркнул почетный митрополит Минско-Могилевский.

Кондрусевич почти четыре месяца в 2020 году провел в изгнании. Иерарха, который после президентских выборов активно призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки. Впоследствии было заявлено, что МВД признало его паспорт недействительным. Александр Лукашенко несколько раз обвинил Тадеуша Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций, как развалить страну».

Решать ситуацию с Кондрусевичем в сентябре в Беларусь приезжал секретарь по отношению Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер, в декабре — апостольский нунций в Великобритании, экс-нунций в Беларуси архиепископ Клаудио Гуджеротти.

22 декабря министр иностранных дел Владимир Макей сообщил узкому кругу СМИ, что Гуджеротти передал Лукашенко письмо папы Франциска, в котором «излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича». «Исходя именно из чувства глубокого уважения к папе римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе папы римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов», — сказал глава МИД.

В тот же день апостольская нунциатура в Беларуси сообщила, что получила из «компетентных государственных органов» информацию о том, что архиепископ Кондрусевич «не имеет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь».

Кондрусевич смог вернуться в Беларусь накануне католического Рождества — 24 декабря. На следующий день Лукашенко во время посещения детской инфекционной больницы в Минске заявил, что католический иерарх «никакой опасности не представляет».

3 января 2021 года папа Франциск принял прошение Кондрусевича об отставке в связи с достижением 75 лет. До назначения нового митрополита Минско-Могилевского руководить архидиоцезией в качестве апостольского администратора назначен епископ Казимир Великоселец.