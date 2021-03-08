Два с половиной месяца ежесуточная официальная смертность от ковида составляет 9—10 человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 930 случаев COVID-19, скончалось 9 человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 713 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, третьи сутки подряд количество новых случаев COVID-19 снижается: 5 марта их было 1482, 6-го — 1329, 7-го — 1079. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 296 441, умерло 2047 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 287 197.

За минувшие сутки сделано 9872 теста на коронавирус (всего 5 017 026).

Шестые сутки подряд официальная смертность от ковида составляет 9 человек. Последние два с половиной месяца — с 24 декабря прошлого года — этот показатель колеблется между 9 и 10. За прошедшие 75 дней 51 раз Минздрав заявлял о 9 жертвах (24—28 декабря, 1—3, 6—9, 11—13, 16—18, 20—22, 25 января, 2—6, 8, 9, 11, 14—27 февраля, 1, 3—8 марта), 22 раза — о 10 (29—31 декабря, 4, 5, 10, 14, 15, 19, 24, 26 января — 1 февраля, 7, 10, 12, 13, 28 февраля).

Исключениями стали 23 января (11 смертей) и 2 марта (8).

Количество официально выявленных случаев заболевания коронавирусом за этот период колебалось между 561 (9 февраля) и 1972 (13 января).