Первый блок БелАЭС вновь включили в сеть
Первый энергоблок Белорусской АЭС вновь включен в сеть 8 марта в 2.14, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Блок был отключен 20 февраля — для проведения «регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации».
Сейчас на первом энергоблоке БелАЭС идет повышение уровня мощности реакторной установки.
«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, на первом энергоблоке будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. К настоящему времени из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершены 259», — говорится в сообщении Минэнерго.
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Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 78%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».
Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 13 января 2021 года блок вывели на 100-процентную мощность. Сейчас продолжается период его опытно-промышленной эксплуатации. Первый блок планируется ввести в коммерческую эксплуатацию весной 2021 года, второй — в первой половине 2022 года.