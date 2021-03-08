Цеслер показал работы, приуроченные к 8 марта 08.03.2021 / 08:47 / Культура Просмотров: 599 A- A+ Известный белорусский художник Владимир Цеслер представил новые работы, приуроченные к 8 Марта. С наступающим праздником - Днём защитниц Отечества Новая неделя начинается с любви Работы опубликованы на странице художника в соцсети. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 2 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: 8 Марта Персона: Владимир Цеслер Другие материалы на эту тему: Открытки из картона и мимозы по полтора рубля. Как праздновали 8 Марта раньше Несвядомы бизнес. Как в Беларуси рискнули сделать майки «Спасибо деду за победу» Как белорусы и поляки отмечали 8 Марта в Белостоке Трагедия в Лунинце: 8 марта пенсионер застрелил жену, тещу и шурина