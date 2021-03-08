Цеслер показал работы, приуроченные к 8 марта

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Известный белорусский художник Владимир Цеслер представил новые работы, приуроченные к 8 Марта.

С наступающим праздником - Днём защитниц Отечества

 

Новая неделя начинается с любви

 

Работы опубликованы на странице художника в соцсети.
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Тэги: 8 Марта Персона: Владимир Цеслер

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