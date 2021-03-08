По мнению международной правозащитной организации Amnesty International, белоруски играют видную роль в протестах, подвергаясь репрессиям и угрозам.

Собеседниц Amnesty International арестовывавшие и допрашивавшие их силовики обвиняли в том, что они «плохие матери», что они «плохие жены», власти угрожали забрать у них их детей. Во время содержания под стражей они сталкивались с жестокостью, кого-то бросили в тюрьму в результате необоснованного уголовного преследования, приводит «ГА» сообщение организации.

«Светлана Тихановская, принужденная к эмиграции кандидат в президенты, глава ее штаба Мария Колесникова, брошенная в тюрьму, Марфа Рабкова, заключенная правозащитница, журналистки Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова, приговоренные к двухлетнему заключению за прямую трансляцию акции протеста — вот лишь некоторые из многих женщин, чьи имена стали синонимами борьбы за свободу и права человека в Беларуси, — говорит Аиша Джанг, старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси. — В глубоко патриархальном обществе с повсеместным распространением семейного насилия женщины в Беларуси рисковали многим, когда отстаивали свои убеждения. Сейчас же белорусские власти принимают еще более жестокие меры, направленные против женщин-активисток, их организаций и семей».

Она призвала к солидарности с «отважными женщинами Беларуси в их борьбе за свободу и права человека», потому что в своей борьбе они «бросают вызов патриархальным взглядам и репрессивному правительству, стремящемуся подавить права человека и подавить перемены и прогресс, к которым призывают белорусы».