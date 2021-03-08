Порывистый ветер и мокрый снег — холодная тыловая часть циклона накрыла страну

Cегодня погоду на территории Беларуси будет определять холодная тыловая часть циклона, отмечает Белгидромет.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадут осадки (снег, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый.

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