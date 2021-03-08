Порывистый ветер и мокрый снег — холодная тыловая часть циклона накрыла страну

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Cегодня погоду на территории Беларуси будет определять холодная тыловая часть циклона, отмечает Белгидромет.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами выпадут осадки (снег, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный порывистый.

Погода в регионах:

  • Брест  0..+2°C (вероятность осадков 5-10%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Витебск -3..-5°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 70-80%, ветер 5-10 м/с);
  • Гродно 0..-2°C (вероятность осадков 10-15%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Могилев -1..-3°C (вероятность осадков 70-80%, ветер порывами до 14 м/с);
  • Минск -1..-3°C (вероятность осадков 60-70%, ветер порывами до 14 м/с).
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Тэги: прогноз погоды

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