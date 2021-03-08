В корпус реактора второго блока БелАЭС начали загружать имитаторы топлива

В корпус реактора второго энергоблока Белорусской АЭС начали загружать имитаторы тепловыделяющих сборок (ТВС), сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Первый имитатор загрузили в корпус реактора 7 марта в 19:31. Всего будет загружено 163 имитатора ТВС.

Имитаторы представляют собой точную копию тепловыделяющих сборок, но не содержат ядерного топлива. Они предназначены для того, чтобы полностью имитировать процессы, происходящие в реакторе при наличии в нем топлива, в ходе гидравлических испытаний и этапа холодной и горячей обкатки. Кроме того, имитаторы будут служить направляющими при предстоящей загрузке реальных тепловыделяющих сборок.

На первом блоке БелАЭС загрузка имитаторов ТВС началась 22 апреля 2019 года, этот процесс длился неделю. Тогда с момента загрузки имитаторов до момента загрузки рабочих ТВС прошло 473 дня, или 1 год 3 месяца и 16 дней — физический пуск первого блока станции стартовал 7 августа 2020 года.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область), недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 78%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 13 января 2021 года блок вывели на 100-процентную мощность. Сейчас продолжается период его опытно-промышленной эксплуатации. Первый блок планируется ввести в коммерческую эксплуатацию весной 2021 года, второй — в первой половине 2022 года.

11 февраля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию «плотно сотрудничать с белорусскими властями в целях приостановки процесса коммерческой эксплуатации до полного выполнения всех рекомендаций по итогам стресс-тестов, а также должного информирования белорусского общества и соседних стран о принятых мерах». На следующий день Министерство энергетики Беларуси выступило с заявлением, в котором отметило, что резолюция Европарламента носит «сугубо политизированный характер».

4 марта Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) утвердила предварительный отчет в рамках партнерского обзора выполнения Беларусью национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. В предварительном отчете, подготовленном после посещения станции 9—10 февраля экспертами ENSREG, делается вывод, что был достигнут прогресс в выполнении рекомендаций, касающихся семи приоритетных вопросов.

Полная оценка выполнения всех рекомендаций будет сделана на втором этапе экспертного обзора, который запланирован позже в этом году. Итоговый отчет ENSREG будет составлен по окончании второго этапа экспертного обзора.

Фото пресс-службы госкорпорации «Росатом»