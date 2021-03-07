Состоялись первые матчи четвертьфинала Кубка Беларуси по футболу

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6 и 7 марта состоялись первые матчи 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу сезона-2020/2021.

«Минск» — «Ислочь» — 1:1 (Концевой, 17 — Чаговец, 50-автогол; на 87 минуте удален игрок «Минска» Концевой);

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Арсенал» (Дзержинск) — 3:0 (Кириленко, 63, Николаевич, 72, Одеоибо, 93+);

БАТЭ (Борисов) — «Витебск» — 2:1 (Сигневич, 31, 53 — Вандерсон, 25);

«Шахтер» (Солигорск) — «Неман» (Гродно) — 3:0 (Кендыш, 61-с пенальти, Дарбо, 77, Убайдуллаев; на 61-й минуте удален игрок «Немана» Легчилин).

Ответные матчи запланированы на 6 апреля.

Действующим обладателем Кубка Беларуси является борисовский БАТЭ.

 

 

Фото fcbate.by
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Тэги: футбол-Кубок

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