Что случилось на БелАЭС? Минэнерго опровергает информацию об очередном ЧП

/ Происшествия
Просмотров: 1581

Появившаяся в телеграм-каналах информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока Белорусской АЭС не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

«Система функционирует в штатном режиме. На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации. Радиационный фон в районе станции в норме», — говорится в сообщении энергетического ведомства.

Накануне поздно вечером телеграм-канал «Ник и Майк» со ссылкой на поступившую в чат-бот информацию сообщил о том, что на БелАЭС якобы «на днях произошло очередное ЧП» в виде сбоя системы охлаждения реактора.

«Ситуацию пытались исправить вручную — от аварии спасла сработавшая защита. Но АЭС встала и сейчас находится на ремонте. С системой охлаждения проблемы постоянные. Она, как и система вентиляции, была смонтирована с изъянами, которые сейчас постоянно вылезают», — утверждалось в сообщении, которое, как указали авторы телеграм-канала, требует верификации.

 

 

Фото Василия Семашко / belatom.by

Сюжет: Беларусь строит АЭС
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: АЭС-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Белорусская АЭС заработала. Еще одна дорогая игрушка Лукашенко

Белорусская АЭС заработала. Еще одна дорогая игрушка Лукашенко

Энергетическая блокада Белорусской АЭС. Куда будем продавать электричество

Энергетическая блокада Белорусской АЭС. Куда будем продавать электричество