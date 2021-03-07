Что случилось на БелАЭС? Минэнерго опровергает информацию об очередном ЧП

Появившаяся в телеграм-каналах информация о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока Белорусской АЭС не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

«Система функционирует в штатном режиме. На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации. Радиационный фон в районе станции в норме», — говорится в сообщении энергетического ведомства.

Накануне поздно вечером телеграм-канал «Ник и Майк» со ссылкой на поступившую в чат-бот информацию сообщил о том, что на БелАЭС якобы «на днях произошло очередное ЧП» в виде сбоя системы охлаждения реактора.

«Ситуацию пытались исправить вручную — от аварии спасла сработавшая защита. Но АЭС встала и сейчас находится на ремонте. С системой охлаждения проблемы постоянные. Она, как и система вентиляции, была смонтирована с изъянами, которые сейчас постоянно вылезают», — утверждалось в сообщении, которое, как указали авторы телеграм-канала, требует верификации.