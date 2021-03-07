Четырем участникам студенческого профсоюзного собрания дали сутки

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Четырех задержанных в Минске 5 марта участников студенческого профсоюзного собрания приговорили к 14-15 суткам административного ареста, сообщает spring96.org.

Суды над задержанными прошли 7 марта в судах Октябрьского и Центрального районов Минска.

Владислава Калькова, Софью Моргунову и Станислава Сенюкевича осудили на 15 суток ареста, Кристину Мироненко — на 14. Всех студентов осудили за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа по статье 23.4 КоАП.

Как ранее сообщал БелаПАН, на учредительной конференции Лиги студенческих объединений было задержано около 30 человек. Лига планируется как отраслевая организация Свободного профсоюза Белорусского. Мероприятие проходило в минском бизнес-клубе «Имагуру». Спустя полчаса после начала конференции, в клуб пришли неизвестные в масках, после чего телефоны собравшихся стали недоступны. Позже выяснилось, что задержанных доставили в милицию.

Среди задержанных были политолог Андрей Егоров, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, руководитель минской городской организации Свободного профсоюза Белорусского Мария Тарадецкая, исполнительный директор Института демократии и социального рынка в Беларуси и Восточной Европе Дмитрий Кухлей, один из лидеров профдвижения Геннадий Быков.

Утром 6 марта почти все участники студенческого профсоюзного собрания были отпущены из милиции. С ними провели «профилактические беседы» и освободили без составления протоколов.

Свободный профсоюз Белорусский заявил, что вместе с адвокатами будет обжаловать эти решения, а вся информация будет передана в международные организации, в том числе и в Международную организацию труда.
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Тэги: Лига студенческих объединений административный арест Персона: Владислав Кальков Софья Моргунова Станислав Сенюкевич Кристина Мироненко Андрей Егоров Виталий Рымашевский Мария Тарадецкая Дмитрий Кухлей Геннадий Быков

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