За сутки в Беларуси умерли еще девять человек с COVID-19

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1079 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1448 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Иллюстрация pixabay.com

Согласно официальной статистике, вторые сутки подряд количество новых случаев COVID-19 снижается — 6 марта их было 1329, днем ранее — 1482. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших, отмечает БелаПАН.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 295 511, умерло 2038 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 286 484.

За минувшие сутки сделано 17 588 тестов на коронавирус (всего 5 007 154).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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