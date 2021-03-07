Гомельчанке Анастасии Перевощиковой назначено уже 90 суток ареста. Правозащитники обратились к спецдокладчикам ООН

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Белорусские правозащитники проинформировали специальных докладчиков ООН о фактах «многократного и последовательного назначения административного ареста за участие в мирных акциях протеста жительнице Гомеля Анастасии Перевощиковой», сообщает spring96.org.

Преследование девушки началось в конце января 2021 года и к этому моменту ее осудили уже не менее шести раз, а общее количество назначенных суток достигло 90. Также по месту жительства Перевощиковой и в доме ее дедушки были проведены обыски, в результате которых изъята вся техника.

По словам матери, преследование в отношении дочери началось после того, как она разработала макет флага Новобелицкого района Гомеля. Также девушку обвиняют в участии не менее чем в 10 мирных акциях протеста.

По этому поводу лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна» обратился к спецдокладчику по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марен, спецдокладчику по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций Клеману Ньялетсосси Вулю и спецокладчику по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан.

«С 8 февраля Анастасия Перевощикова находится в заключении за реализацию своих прав на мирное собрание и выражение мнения», — отмечается в сообщении к специальным процедурам ООН.

Правозащитники подчеркивают, что такого рода практика применения норм КоАП «является порочной, имеет политически мотивированный характер, применяется с целью оказания давления на Анастасию Перевощикову».

 

 

Фото flagshtok.info
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Тэги: произвольные задержания административные арест политическое преследование Персона: Клеман Ньялетсосси Вуль Анаис Марен Анастасия Перевощикова Ирен Хан Город: Гомель

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