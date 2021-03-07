В Минске покажут кинопрограмму «Уикенды с Кшиштофом Кесьлёвским»

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Кинопроект «Уикенды с ...» продолжается: с 12 марта по 10 апреля в Silver Screen Galileo каждую пятницу и субботу пройдут показы фильмов одного из самых известных режиссеров Польши Кшиштофа Кесьлёвского.

Представит фильмы и обсудит их со зрителями после показа известный белорусский киноэксперт Игорь Сукманов.

«Кесьлёвский поначалу казался социальным автором — он живописал, как бездушная идеология социалистических догм порабощала порывы и идеалы целеустремленных людей, энтузиастов и романтиков. Потом он перевел житейские истории в сферу моральных и нравственных постулатов, соединил с христианскими заповедями жизнь рядовых поляков. Позднее его моральные послания обрели «божественное дыхание»: Кесьлёвский стал демиургом и вершителем судеб своих героев, даруя им жизнь или смерть в зависимости от силы своего желания. Будничность уступила место тайне. Рядовые события наполнились тайными знаками жизни», — так Игорь Сукманов подчеркивает стремление режиссёра к запредельному понимаю жизни.

В рамках «Уикендов» покажут девять ключевых работ Кесьлёвского, а также подборку документального кино, которое изначально занимало в его фильмографии особое место.

Проект «Уикенды с…» впервые проходит на новой для данного формата площадке — в большом зале кинотеатра Silver Screen Galileo.

Первый уикенд (12-13 марта) стартует с картины «Кинолюбитель», получившей главный приз Московского кинофестиваля в 1979 году и ознаменовавшей переход режиссера к метафизической драматургии. На следующий день покажут мелодраму «Без конца», одну из первых и самых важных работ Кесьлёвского, которую он сделал со своей постоянной командой — композитором Збигневом Прайснером, сценаристом Кшиштофом Песевичем и оператором Пётром Собочинским.

Далее в рамках уикендов покажут и другие известные работы польского режиссера, в том числе его французские работы, принесшие Кесьлёвскому мировую славу, и документальные короткометражки:

19 марта — «Короткий фильм об убийстве»;

20 марта — «Короткий фильм о любви»;

26 марта — «Случай»;

27 марта — «Двойная жизнь Вероники»;

2 апреля — «Три цвета: синий»;

3 апреля — «Три цвета: белый»;

9 апреля — «Три цвета: красный»;

10 апреля — «Говорящие головы» и другие истори».

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

 

Проект «Уикенды с Кшиштофом Кесьлёвским» организует Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн» при поддержке Польского Института в Минске. Проект организован в сотрудничестве с Институтом Адама Мицкевича в рамках POLSKA 100 — международной культурной программы к столетию восстановления независимости Польши.
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Тэги: кино-Польша кинопрограмма Персона: Кшиштоф Кесьлёвский Игорь Сукманов Збигнев Прайснер Кшиштоф Песевич Город: Минск

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