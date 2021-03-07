Задержаны подозреваемые в серии дачных краж — обчистили более 30 домов

Трое мужчин задержаны по подозрению в серии краж в дачных домах на территории Гродненской и Брестской областей.

Как сообщает Следственный комитет, с осени 2020 года по февраль 2021 года злоумышленники проникли более чем в 30 домов в садовых товариществах Ивьевского, Новогрудского, Дятловского, Кореличского и Барановичского районов.

Общая сумма ущерба в результате краж превысила 6000 рублей. Часть похищенного имущества обнаружена и изъята в ходе обысков у фигурантов.

В отношении задержанных — 25, 29 и 33 лет — возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная группой лиц с проникновением в жилище, совершенная повторно).