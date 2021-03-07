Подразделения ВДВ России прибудут в марте в Беларусь на совместные учения

Российско-белорусские тактические учения пройдут в марте на территории двух стран. В них будут задействованы подразделения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Беларуси.

С 9 по 20 марта учения, посвященные миротворческой тематике, пройдут на полигоне «Поливно» в Ульяновской области. Всего будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, от белорусской стороны — более 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Сил специальных операций, дислоцированного в Бресте.

Также в учении будут задействованы два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, прибытие военнослужащих из Беларуси ожидается 9 марта. После формирования сводного подразделения десантников двух стран, в течение недели пройдет его боевое слаживание. Активная фаза учения запланирована на 16—19 марта.

А с 15 по 27 марта учения пройдут на полигоне «Осиповичский» в Минской области. В них примут участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, от Беларуси — более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.

Подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью.