Латушко рассказал, чего больше всего боится Лукашенко

По словам главы Народного антикризисного управления Павла Латушко, заводчане остаются большой политической силой.

«Помню, как в августе рабочие гордо и смело маршировали по улицам белорусских городов в знак протеста против беззакония, фальсификаций и насилия, — отметил политик. — Заводчане в Жодино, Солигорске, Минске, Новополоцке, Гродно и других городах вызывали на разговор руководителей предприятий, мэров, и требовали соблюдения своих прав. Работники многих предприятий поддержали народные требования и в октябре».

Латушко подчеркнул, что «забастовка — это то, чего боится режим Лукашенко». Поэтому, отметил, он, и идет постоянное давление и репрессии на заводчан, сыплются угрозы, людей увольняют.

Глава НАУ напомнил, что «у нас у всех есть мощный инструмент — это солидарность. В этом наша сила. Вместе, как единое целое, мы сможем вернуть себе свободу и добиться выполнения народных требований. Вместе мы сможем сделать так, чтобы рабочих больше никогда не загоняли дубинками на завод».

Он поддержал объединение стачкомов «Гродно Азот», «Нафтана» и БМЗ, а также выразил слова поддержки их коллегам из «Беларуськалия», потому что важно «объединяться и быть вместе в противостоянии зверствам режима»: «Чем сильнее будет забастовочное движение, тем безопаснее оно будет для участников — и тем быстрее мы добьемся общей цели».