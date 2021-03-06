На воскресенье объявлено штормовое предупреждение

Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении.

Как сообщается, во многих регионах страны ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

Из-за этого объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

При порывистом ветре спасатели советуют: