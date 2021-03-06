За сутки в Беларуси зарегистрировано 1.329 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1.329 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписан 1.531 пациент, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 снизилось — 5 марта их было 1.482. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 294.432, умерло 2.029 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 285.036.

За минувшие сутки сделано 18.064 теста на коронавирус (всего 4.988.566).