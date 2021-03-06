Тихановская призвала председательствующую в ЕС Португалию сделать решение кризиса в Беларуси приоритетом

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая находится с рабочим визитом в Лиссабоне, 5 марта провела встречи с премьер-министром Антониу Коштой, министром иностранных дел Аугушту Сантушем Силвой и другими политиками Португалии.

Фото пресс-службы Светланы Тихановской

Как сообщает пресс-служба Тихановской, на встречах она поблагодарила Португалию за поддержку: с начала августа Ассамблея Республики приняла три резолюции в поддержку демократического движения Беларуси. Обсуждалась ситуация с политзаключенными в Беларуси, преследованием правозащитников и сотрудников лишенного госрегистрации центра «Весна», новые уголовные дела и атака на независимые СМИ.

Тихановская призвала Португалию как нынешнюю страну — председателя Евросоюза сделать решение кризиса в Беларуси приоритетом, чтобы новые президентские выборы в стране могли пройти осенью 2021 года.

Экс-кандидат в президенты предложила провести следующий Европейский совет по международным отношениям, который состоится 22 марта, с представителями демократического движения Беларуси.

По информации пресс-службы политика, Тихановская подчеркнула важность изоляции режима Лукашенко и давления на него. Речь на встречах шла о санкциях — как сделать их более эффективными, ощутимыми для режима. Также обсуждалось создание специальной миссии Европейского парламента для решения белорусского кризиса.

В ходе встреч речь шла и о деталях Всеобъемлющего плана помощи Беларуси, а также конкретной помощи независимым медиа, рабочим, юристам, представителям религиозных сообществ, пострадавшим от режима.

По мнению Тихановской, Беларусь в Восточном партнерстве должна быть представлена демократическим движением и представителями гражданского общества. Это касается и саммита, и экономических программ ВП.

«Для Португалии демократия и права человека — важные ценности, так как эта страна более 40 лет жила при диктатуре Салазара. Премьер-министр подчеркнул важность мирного перехода от режима Лукашенко к демократии, а также поддержки для проведения новых выборов», — говорится в сообщении.

На встрече с Сержиу Соуза Пинту, президентом Комитета по иностранным делам и португальским общинам, Светлана Тихановская обсудила создание рабочей группы в португальском парламенте для помощи Беларуси, которая занялась бы менторством над политзаключенными и поддержкой гражданского общества.