В Столинском районе провалился под лед и утонул семилетний мальчик

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Семилетний мальчик погиб днем 5 марта в Столинском рай       оне.

Как сообщает Следственный комитет, мальчик со своим сверстником возвращался из школы. Проходили мимо мелиоративного канала и решили спуститься на лед.

Но подтаявший лед не выдержал тяжести детей и проломился.

Один ребенок утонул, а второго спас проходивший мимо 12-летний мальчик.

По факту гибели ребенка следователи проводят проверку. «Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины и условия ему способствовавшие», — говорится в сообщении СК.
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Тэги: утонул погиб ребенок Город: Столин

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