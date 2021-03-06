Глава «Газпрома» Миллер обсудил с послом Беларуси и министром энергетики вопросы сотрудничества в газовой сфере

Вопросы сотрудничества в газовой сфере обсуждены в ходе рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с послом Беларуси в России Владимиром Семашко и министром энергетики Виктором Каранкевичем. Встреча состоялась 5 марта в Москве, сообщает управление информации «Газпрома».

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Отдельное внимание на встрече было уделено прохождению отопительного сезона. «Отмечено, что «Газпром» поставляет газ в Беларусь надежно, в необходимых объемах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также рассмотрели «перспективы взаимодействия в среднесрочной перспективе».

Предыдущая встреча Миллера и Семашко, где обсуждались аналогичные вопросы, состоялась 12 февраля в Санкт-Петербурге.

Между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2021 года действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики.

В конце декабря прошлого года Россия и Беларусь подписали соглашение, которым был определен порядок формирования цен на газ для белорусской стороны. В Минэнерго Беларуси уточняли, что согласованный уровень цен на газ на 2021 год «практически на уровне 2020 года».

Минск добивался снижения стоимости российского газа в связи с его удешевлением на мировых рынках (контракт на 2020 год предусматривал поставку топлива по 127 долларов США за тысячу кубометров).

Позже Александр Лукашенко сообщил, что в 2021 году российский газ для Беларуси будет стоить 128,5 доллара США за тысячу кубометров. «128,5 доллара. Но я округляю, 130. Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», — заявил Лукашенко в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

18 февраля был опубликован одобренный Лукашенко проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен (тарифов) при поставке и транзите газа по белорусской территории. На проведение переговоров и подписание протокола уполномочено правительство Беларуси, которому разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. При этом суть изменений в опубликованном документе не указана.

2 марта Лукашенко рассказал о прошедших 22 февраля переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. По его словам, единственное предложение белорусской стороны в финансовой сфере касалось возможного участия «Газпрома» в модернизации «Гродно Азота». «Может, у них будет к этому интерес. Не будет — мы сами будем строить этот комбинат. Он нам нужен: спрос на азотные удобрения в мире очень приличный, — отметил Лукашенко. — Азот из природного газа — если «Газпрому» интересно, мы можем с ними договориться о строительстве. Все, ни о каких деньгах речи на этих переговорах не было. Поэтому если нас там хотят упрекнуть в чем-то, что мы опять с протянутой рукой, — чушь полная. Мы пока обходимся, слава богу, при всех сложностях с пандемиями и закрытием границ, своими денежными средствами».