В Орше поезд сбил 16-летнююю девушку
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Происшествие, по информации Следственного комитета, произошло вечером 5 марта на станции «Орша-Центральная».
Отмечается, что 16-летняя девушка «переходила пути по пешеходному настилу и разговаривала по мобильному телефону. Увидев движущийся электропоезд, она стала перебегать перед ним. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось».
Следствие сообщает, что в «девушка получила травматическую ампутацию стопы и была госпитализирована».
В данный момент она находится под присмотром врачей — ее жизни ничего не угрожает.