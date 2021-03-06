В Орше поезд сбил 16-летнююю девушку

Происшествие, по информации Следственного комитета, произошло вечером 5 марта на станции «Орша-Центральная».

Отмечается, что 16-летняя девушка «переходила пути по пешеходному настилу и разговаривала по мобильному телефону. Увидев движущийся электропоезд, она стала перебегать перед ним. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось».

Следствие сообщает, что в «девушка получила травматическую ампутацию стопы и была госпитализирована».

В данный момент она находится под присмотром врачей — ее жизни ничего не угрожает.