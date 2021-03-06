Огромные очереди сохраняются на границе

Огромные очереди автомобилей сохраняются на белорусском участке белорусской границы со странами Европейского союза.

По данным Госпогранкомитета на 08:00, около 1400 большегрузов ожидают оченрель на выезд из Беларуси.

На литовском направлении — более тысячи:

«Каменный Лог» — более 400;

«Котловка» — более 280;

«Бенякони» — более 200;

«Привалка» — более 120.

В Латвию пытается выехать более 220 фур:

«Григоровщина» — более 110;

«Урбаны» — более 110.

На этом фоне польское направление выглядит практически пыстым: