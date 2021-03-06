Огромные очереди сохраняются на границе
Огромные очереди автомобилей сохраняются на белорусском участке белорусской границы со странами Европейского союза.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, около 1400 большегрузов ожидают оченрель на выезд из Беларуси.
На литовском направлении — более тысячи:
- «Каменный Лог» — более 400;
- «Котловка» — более 280;
- «Бенякони» — более 200;
- «Привалка» — более 120.
В Латвию пытается выехать более 220 фур:
- «Григоровщина» — более 110;
- «Урбаны» — более 110.
На этом фоне польское направление выглядит практически пыстым:
- «Козловичи» — более 20.