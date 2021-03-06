Латушко о сегодняшнем Купаловском театре: нового состава нет, есть пародия на актерскую труппу

Бывший министр культуры, бывший директор Купаловского Павел Латушко считает, что молодые актеры, которые сегодня задействованы на сцене главного драматического театра страны, «предают коллег по творчеству».

По его словам, сегодня не существует никакого нового состава, а «есть пародия на актерскую труппу».

«Это моральный выбор молодых артистов, — считает Латушко. — Они только вступают в карьеру и выходят на самую важную сцену для национальной культуры Беларуси. Как они будут чувствовать себя всю оставшуюся жизнь в творчестве, когда они своими действиями, фактически, предадут коллег по творчеству?»