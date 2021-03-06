Что с случилось с валютой

Прошедшая рабочая неделя (1-5 марта) на БВФБ зафиксировала рост трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Вот сколько они добавили за пятидневку:

доллар — 0,0048 пункта (с 2,6057 до 2,6105 белорусского рубля);

российский рубль — на 0,0029 пункта (с 3,5062 до 3,5091 белорусского рубля за 100 российских);

гривна — 0,0956 пункта (с 9,3251 до 9,4207 белорусского рубля за 100 гривен).

Упали:

евро — 0,0465 пункта (с 3,1662 до 3,1197 белорусского рубля);

злотый — 0,01899 пункта (с 6,9917 до 6,8018 белорусского рубля за 10 злотых).

Февраль эта пятерка валют отработала следующим образом: