Что с случилось с валютой

/ Экономика
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Прошедшая рабочая неделя (1-5 марта) на БВФБ зафиксировала рост трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Вот сколько они добавили за пятидневку:

  • доллар — 0,0048 пункта (с 2,6057 до 2,6105 белорусского рубля);
  • российский рубль — на 0,0029 пункта (с 3,5062 до 3,5091 белорусского рубля за 100 российских);
  • гривна — 0,0956 пункта (с 9,3251 до 9,4207 белорусского рубля за 100 гривен).

Упали:

  • евро — 0,0465 пункта (с 3,1662 до 3,1197 белорусского рубля);
  • злотый — 0,01899 пункта (с 6,9917 до 6,8018 белорусского рубля за 10 злотых).

Февраль эта пятерка валют отработала следующим образом:

  • евро -0,0136 пункта;
  • доллар -0,0205 пункта;
  • российский рубль -0,0604 пункта;
  • злотый -0,0173 пункта;
  • гривна +0,0142 пункта.
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Тэги: валюта

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