Украина ускорит процесс отсоединения от энергосистем Беларуси и России

От энергосистем Беларуси и России Украина намерена отсоединиться в 2022 году, а в 2023-м — присоединиться к европейской энергосистеме ENTSO-E, заявил и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко на встрече с литовским коллегой Дайнюсом Крейвисом 5 марта в Киеве.

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«Процесс синхронизации выходит на финишную прямую: в 2022 году ОЭС (объединенная энергетическая система. — БелаПАН.) Украины отделится от энергосистем России и Беларуси и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году, произойдет полная синхронизация с ENTSO-E», — сказал Витренко, которого цитирует пресс-служба его ведомства.

По мнению и.о. министра, благодаря этому существенно повысится «стабильность и динамическая устойчивость украинской и европейской энергосистем», будет обеспечена демонополизация энергетического рынка в Украине, введены «действенные прозрачные европейские правила и процедуры».

Как заявил Витренко, для ускорения синхронизации с европейской системой необходима модернизация генерирующего оборудования и сетей.

Стратегическая позиция ведомства, отметил чиновник, — не поддерживать импорт электроэнергии из России и Беларуси, поэтому Минэнерго «нарабатывает механизмы прохождения осенне-зимнего периода без такого импорта».

«В контексте импорта электроэнергии из Беларуси» стороны «затронули вопрос Островецкой АЭС», отмечается в сообщении по итогам переговоров.

«Это геополитический проект: это общая угроза для Литвы и Украины, поэтому мы должны проявить солидарность, прекратив ее дальнейшее развитие», — сказал Дайнюс Крейвис.

По его словам, АЭС уже сталкивалась с авариями и перебоями в работе, что вызывает серьезную озабоченность и свидетельствует о незащищенности станции. Литовский министр заявил о важности «не торговать опасной электроэнергией из Беларуси».

Витренко и Крейвис договорились создать совместную рабочую группу, в состав которой могли бы войти представители субъектов энергетического сектора и регуляторов, «для обмена информацией о состоянии безопасности на Белорусской АЭС, импорте электроэнергии из России, мониторинга и анализа энергопоставок». Группа будет также обмениваться опытом текущих проектов синхронизации энергосистем. «Наше тесное сотрудничество — важный инструмент достижения энергетической независимости — мы должны обеспечить это на высшем политическом уровне», — подчеркнул Крейвис.

Тема отсоединения украинской энергосистемы от белорусской и российской, а также безопасности АЭС под Островцом поднималась на переговорах глав внешнеполитических ведомств Украины и Литвы 23 февраля нынешнего года в Киеве.

«С советских времен украинская электрическая сеть присоединена и является частью единой сети, которая включает также Беларусь и Россию. Но мы хотим отрезаться от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого какие-либо перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы ни в коем случае не хотим наносить ущерб энергетической или экологической безопасности Литвы. Но, чтобы достичь 100-процентного результата в этой сфере, нам нужно отрезаться от белорусской советской электросети», — добавил глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис.

Сейчас Литва, Латвия и Эстония образуют совместное энергетическое кольцо с Беларусью и Россией (БРЭЛЛ), от которого планируют отсоединиться не позднее 2025 года.