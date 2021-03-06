Беларусь оказалась в области атмосферного давления
В субботу на погоду в Беларуси окажет большое влияние область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет преимущественно без осадков (осадки ожидаются лишь в юго-восточных районах). На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер северо-западный, западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха в регионах:
- Брест +1..+3°C;
- Витебск 0..-2°C;
- Гомель 0..+2°C;
- Гродно 0..+2°C;
- Могилев -1..+1°C;
- Минск 0..+2°C.