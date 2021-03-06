Беларусь оказалась в области атмосферного давления

/ Общество
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В субботу на погоду в Беларуси окажет большое влияние область повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, будет преимущественно без осадков (осадки ожидаются лишь в юго-восточных районах). На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +1..+3°C;
  • Витебск 0..-2°C;
  • Гомель 0..+2°C;
  • Гродно 0..+2°C;
  • Могилев -1..+1°C;
  • Минск 0..+2°C.
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Тэги: прогноз погоды

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