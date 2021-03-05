Журналиста Романа Васюковича будут судить за ввоз в страну книги «Белорусский Донбасс»

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Корреспондента телеканала «Настоящее время» (проект радиостанций «Свобода»/«Свободная Европа» и «Голос Америки») Романа Васюковича будут судить за ввоз в страну книги «Белорусский Донбасс».

Протокол, составленный по ч. 1 ст. 17.11 КоАП (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность), будет рассмотрен 12 марта в суде Октябрьского района Минска.

Инцидент произошел вечером 11 декабря прошлого года в минском аэропорту. Васюкович возвращался из командировки в Киев. Сотрудники пограничной службы изъяли у него «для проверки на экстремизм» ноутбук и два экземпляра книги-расследования «Белорусский Донбасс», которую написали журналисты-супруги Игорь Ильяш и Екатерина Андреева (осуждена на два года лишения свободы по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — организация групповых действий, грубо нарушающих порядок и сопряженных с явным неповиновением требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, активное участие в таких действиях).

Ноутбук Васюковичу вернули, а в книге нашли «признаки проявления экстремизма».

В октябре белорусский МИД лишил «Настоящее время», как и другие иностранные СМИ, аккредитации.
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Тэги: Настоящее время Белорусский Донбасс экстремизм война на Донбассе Персона: Игорь Ильяш Екатерина Андреева Роман Васюкович

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