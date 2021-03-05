Участников конференции Лиги студенческих объединений доставили в милицию

Участники учредительной конференции Республиканского независимого профсоюза студентов «Лига студенческих объединений» (ЛиСО) задержаны и доставлены в милицию, следует из сообщений Координационного совета по урегулированию политического кризиса и волонтерского телеграм-канала «Списки задержанных».

В УВД Московского района находится член основного состава КС политолог Андрей Егоров. В списке задержанных (пока семь человек) еще один член основного состава КС, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский.

Как сообщалось, сегодня в 18:30 на учредительную конференцию пришли неизвестные в масках , после чего телефоны собравшихся стали недоступны.

В независимый профсоюз ЛиСО вошли представители местных инициатив студентов семи вузов: Белгосуниверситета (БГУ), Белорусского национального технического университета (БНТУ), Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (БГПУ), Белорусского государственного медуниверситета (БГМУ), Белорусской государственной академии искусств (БГАИ), Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) и Белорусской государственной академии музыки (БГАМ).

На учредительной конференции ЛиСО планировалось провести выборы руководства, принять программы действий, обсудить планы работы организации, послушать лидеров местных студенческих организаций.