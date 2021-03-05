На «Берлинале» победил фильм румынского режиссера

«Золотого медведя» 71-го Берлинского кинофестиваля получил фильм румынского режиссера Раду Жуде Bad Luck Banging or Loony Porn («Неудачный секс, или Безумное порно»). Из-за пандемии коронавируса церемония награждения проходила онлайн.

В картине Жуде рассказана история школьной учительницы, чьи личные данные попали в соцсети и чья карьера и репутация оказались под угрозой, передает korrespondent.net .

Гран-при жюри удостоилась лента «Колеса удачи и фантазии» японского режиссера и сценариста Рюсукэ Хамагути, сюжет которой разделен на три отдельные новеллы о любви.

«Серебряного медведя» «Берлинале» за лучший сценарий получил фильм «Вступление» южнокорейского режиссера Хон Сан Су.

Награду за лучшую режиссуру получил Денеш Надь за венгерскую драму «Естественный свет». Награда за лучшую главную роль досталась Марен Эггерт, сыгравшей в фильме «Я твой человек».

Кинофестиваль проходит в два этапа: с 1 по 5 марта работало жюри конкурсных программ, а с 9 по 20 июня ленты представят широкой аудитории.