Главой Банка развития назначили магистра американского Колледжа Уильямса

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представил коллективу Банка развития нового председателя правления Александра Егорова, сообщили БелаПАН в пресс-службе правительства.

Фото: пресс-служба «Беларусбанка».

Наблюдательный совет Банка развития 5 марта одобрил назначение Егорова руководителем финансовой организации. Его кандидатуру согласовал Александр Лукашенко.

До последнего времени на протяжении более двух лет Банком развития руководил Андрей Жишкевич. Егоров был заместителем председателя правления «Беларусбанка».

Александр Егоров родился в 1985 году, окончил Белорусский государственный университет в 2007 году и магистратуру Колледжа Уильямс (США) в 2012 году. Квалификация — математик-экономист; магистр гуманитарных наук. В 2012—2015 годы занимал руководящие должности в Министерстве экономики, затем в «Беларусбанке».

По мнению экспертов в финансовых кругах, смена руководства Банка развития может быть связана со стремлением правительства расширить мандат банка по финансированию экономики.

«Назначение руководителя Банка развития согласовывает глава государства, и это очень важное решение. Банк развития в белорусских реалиях — это больше чем банк, он влияет на действия правительства и Нацбанка в финансовой сфере. От того, на чьей стороне будет находиться руководитель Банка развития, многое зависит», — полагает собеседник БелаПАН в финансовых кругах.

«Банк развития — это действительно больше, чем банк, он управляется правительством как акционером, а поднадзорен Национальному банку. От того, насколько руководитель банка будет самостоятелен в своих решениях, многое зависит», — подчеркнул еще один эксперт.

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» — специализированный финансовый институт, созданный в соответствии с указом президента от 21 июня 2011 года. Занимается финансированием проектов, включенных в государственные программы, инфраструктурных проектов, а также проектов, связанных с модернизацией действующих предприятий. Кроме этого, Банк развития через коммерческие банки направляет рублевые ресурсы на кредитную поддержку проектов в сфере малого и среднего бизнеса.

На 1 января 2021 года активы Банка развития составляли 12,1 млрд рублей, в том числе кредитный портфель — более 7 млрд рублей, прибыль за 2020 год — 206,8 млн рублей. По размеру активов Банк развития входит в тройку крупнейших финансовых организаций Беларуси.