Лукашенко: КГБ расскажет, сколько сюда тротила и «пластита» завезли

Александр Лукашенко рассказал сотрудникам «Мотовело» о якобы обнаруженных «арсеналах оппозиции».

«Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли. И даже "пластита". Это уже не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем? Поэтому им надо сломать, нам надо выстоять, и мы это сделаем», — цитирует его «Пул первого».

Под «пластидом» подразумевают пластичные взрывчатые вещества и смеси, которые используют, например, для подрыва конструкций.