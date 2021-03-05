Украина разрешила въезд белорусам без ПЦР-теста и карантина

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Минздрав Украины добавил Беларусь в «зеленый» список стран по COVID-19.

Исходя из сообщения украинского Минздрава, белорусы могут въезжать в Украину без ПЦР-теста и не быть 14 дней на самоизоляции. В качестве требования — наличие страхового полиса, покрывающего траты на лечение COVID-19, выданного украинской страховой компанией или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине.

В этом году Беларусь уже была в «зеленом» списке для Украины, но затем вернулась в «красный».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Минздрав Украины Беларусь-Украина Город: Киев

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