Лукашенко: На территории мотовелозавода будет размещен Минский городской технопарк

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На территории мотовелозавода будет размещен Минский городской технопарк, но основным производством останется изготовление мотовелотехники, заявил 5 марта во время общения с работниками предприятия Александр Лукашенко.

«Мы его должны на базе третьего корпуса создать. Это будет самое хорошее, красивое и передовое предприятие, где вы будете работать и за пятилетку увеличите производство техники в два раза», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

«В центре города мы сохраним эту площадку как производственную, но чистую. Здесь не будет ни литья, никаких нефтепродуктов, это будет чистая площадка. И вторая особенность этой площадки технопарка будет заключаться в том, что это будет исключительно производство, — подчеркнул Лукашенко. — Никаких посредников и даже никакой торговли, за исключением только если здесь будут базироваться люди, которые будут торговать продукцией на экспорт».

Говоря о компаниях, которые могут быть размещены в технопарке, он привел в пример частное предприятие, посещенное им сегодня во время ознакомления с площадкой «Мотовело»: «У него есть рынки, он видит перспективу. Говорю, какая проблема? Площадей не хватает. Мы решили этот вопрос по площадям. Хватит и вам площадей, и ему. И даже он вам оказывает где-то поддержку, помощь в какие-то моменты. Это хорошие контакты».

Лукашенко сообщил, что на территории технопарка также планируется организовать единый выставочный павильон образцов машиностроительной техники, которая производится в Беларуси.

«В течение трех лет мы должны полностью привести в идеальное состояние эту территорию и закончить всякие деяния с мотовелозаводом и другими помещениями. Что не нужно — до осени уберем, до лета все снесем. И в течение трех лет создадим очень хорошее производство. За эту пятилетку мотовелозавод должен греметь на весь мир, как когда-то было в советские времена», — пообещал он.

«Так жить нельзя. И вы так больше жить не будете», — заявил Лукашенко по поводу некомфортных условий, в которых вынуждены работать сотрудники мотовелозавода. Он пообещал к зиме создать в корпусе, где работает мотовелозавод, нормальные условия труда для сотрудников и в будущем еще раз посетить предприятие, чтобы провести ревизию данных сегодня поручений.

Что касается зданий, расположенных вдоль Партизанского проспекта, то Лукашенко высказался против их сноса. «У меня рука не поднимается, и вы привыкли, и я привык. Надо наоборот это привести в порядок, сделать красивое здание», — считает он.

Лукашенко напомнил, что в разное время были испытаны разные пути развития мотовелопроизводства, в том числе продажа частному бизнесу. «Пробовали все. И пришли к выводу, что никакому частнику мы не нужны. Мало хороших частников, которые сегодня готовы работать для людей, — заметил он. — Мотовелозавод вернулся под государственное управление, и было решено восстановить ту славу, которая была у предприятия в советские времена».

При проведении модернизации мотовелозавода Лукашенко поручил создать условия для максимальной локализации. «Мы должны комплектующие, запчасти в целом производить здесь. Слушайте, мы таскаем из Китая комплектующие, собираем их здесь. Это же огромные деньги, огромные затраты, их же надо оттуда привезти, а потом на тот рынок увезти готовый велосипед. Поэтому мы должны по максимуму делать здесь», — считает он.
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Тэги: Минский городской технопарк Мотовело

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