За сутки в Беларуси зарегистрировано 1482 случая COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1482 случая COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1469 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 выросло — 4 марта их было 1174. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 293 103, умерло 2020 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 283 508.

За минувшие сутки сделано 19 523 теста на коронавирус (всего 4 971 502).