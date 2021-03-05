Милиция задержала мужчину, который молотком разбил стекло в Доме правительства в Минске, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

По ее словам, вечером 3 марта в районе площади Независимости патрульный наряд обратил внимание на мужчину, который подошел к Дому правительства, достал молоток и начал бить им стекла.

Правонарушителем оказался 30-летний житель Борисова (Минская область), который «находился в неадекватном состоянии и объяснил свои действия желанием "править"». «Также он рассказал, что летом ходил по городу с рупором и призывал не быть безразличными к судьбе своей страны», — сообщила Чемоданова.

После разбирательства задержанного доставили в медицинское учреждение для оценки его состояния, а материалы проверки передали следователям для дачи правовой оценки действиям мужчины.

В МВД отметили, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.