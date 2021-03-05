Правозащитники требуют от властей прекращения арестов и судебного преследования правозащитников

Правозащитный центр «Весна» никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий и всегда поддерживал мирную реализацию гражданских и политических свобод, говорится в заявлении правозащитного центра «Весна», в отношении которого начато уголовное преследование.

«Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь расследуется уголовное дело, возбужденное по факту деятельности ПЦ «Весна», — отмечается в заявлении. — Данное уголовное дело возбуждено по ст. 342 УК (организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). На данный момент в его рамках происходят активные следственные действия: обыски в офисах наших региональных отделений и в квартирах членов организации, вызовы на допросы и другие процессуальные действия».

«Как следует из официальных комментариев СК, по мнению органов следствия, ПЦ «Весна» якобы осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, — говорится в заявлении. — Надо отметить, что накануне этих событий по подобным обвинениям были взяты под стражу правозащитники и волонтеры ПЦ «Весна» Марфа Рабкова, Андрей Чепюк, Леонид Судаленко и Татьяна Ласица, а по государственному телевидению ведется пропагандистская информационная кампания, в которой ПЦ «Весна» фактически обвиняют в террористической деятельности».

Правозащитники подчеркивают, что ПЦ «Весна» на протяжении всех 25 лет своей работы «регулярно сталкивается с актами давления, запугивания и преследования членов организации за осуществление правозащитной деятельности». «В 2001 году организация была незаконно лишена государственной регистрации и вынуждена последние 18 лет защищать права человека в стране без регистрации Министерства юстиции. В 2011 году председатель объединения Алесь Беляцкий был осужден на четыре с половиной года лишения свободы за получение иностранной помощи на правозащитную деятельность организации, — говорится в заявлении. — ПЦ «Весна» никогда не являлся организатором каких бы то ни было насильственных действий и всегда поддерживал мирную реализацию гражданских и политических свобод».

«При этом мы в очередной раз отмечаем, что акции протеста против фальсификаций итогов выборов президента носили преимущественно мирный характер, — отмечается в заявлении. — Несмотря на это, против протестующих были применена непропорциональная сила, спецсредства и оружие. Наиболее вопиющим фактом является использование массовых и системных пыток в отношении задержанных участников акций протеста со стороны представителей силовых ведомств. В сложившейся ситуации острого кризиса с правами человека в стране деятельность ПЦ «Весна» направлена на помощь жертвам политических репрессий и массовых нарушений прав человека».

В этих целях правозащитники активно взаимодействуют с международными механизмами защиты прав человека, включая такие организации, как ОБСЕ и ООН.

«Мы расцениваем начало уголовного преследования по факту деятельности ПЦ «Весна» как очередное преследование в связи с нашей активной правозащитной деятельностью со стороны существующего авторитарного политического режима Лукашенко, которое происходит на фоне беспрецедентных репрессий в стране, — подчеркивается в заявлении. — Эти действия властей Беларуси грубо нарушают ряд международных соглашений, участником которых является и Республика Беларусь, в частности Международного пакта о гражданских и политических правах, Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, Руководящих принципов ОБСЕ по защите правозащитников, Руководящих принципов по свободе объединений».

«Весна» требует от властей прекращения репрессий и освобождения всех политзаключенных, включая находящихся за решеткой правозащитников.

В заявлении также содержится требование «гарантировать возможность всем правозащитникам в Беларуси осуществлять свою законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах без ограничений и без страха мести, в том числе без риска судебного преследования».

«Мы никогда не остановим своей законной правозащитной деятельности на благо всего белорусского общества, направленную на продвижение идей и ценностей прав человека и демократии», — подчеркивается в заявлении.