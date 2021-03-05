ЕАБР отмечает рост рисков для долговой устойчивости Беларуси

В Евразийском банке развития отмечают рост рисков для долговой устойчивости Беларуси. Об этом говорится в макроэкономических итогах недели, которые подготовила команда главного экономиста ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгения Винокурова.

Так, по расчетам ЕАБР, долг правительства Республики Беларусь с учетом гарантий увеличился на 0,8% ВВП за январь 2021 года и достиг 43,7% ВВП на 1 февраля. Увеличение госдолга связано с размещением внутренних валютных облигаций в размере 625,9 млн долларов.

«Наращивание госдолга в условиях больших платежей по его погашению и обслуживанию, низкого потенциала экономического роста и снижения золотовалютных резервов повышает угрозы долговой устойчивости», — отмечают эксперты ЕАБР.

Они обращают внимание, что золотовалютные резервы Беларуси за февраль сократились на 0,09 млрд долларов и составили 7,1 млрд долларов на 1 марта.

Снижение связано с продажей Национальным банком иностранной валюты на бирже, по расчетам ЕАБР, на 0,3 млрд долларов, погашением государственных долговых обязательств на 0,25 млрд долларов и снижением стоимости золота на мировом рынке. Поддержало золотовалютные резервы поступление иностранной валюты в бюджет от размещения государственных облигаций.

Как сообщил 5 марта белорусский Нацбанк, уровень резервов «снизился по итогам февраля вследствие планового погашения внешних и внутренних государственных обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 250 млн долларов США». Кроме этого, снижению резервов способствовала продажа центральным банком иностранной валюты на внутреннем рынке.

«При этом спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли», — уточняет Нацбанк.

По неофициальной информации, такие операции касались, в частности, кредитной задолженности Белорусского металлургического завода, реструктуризация которой была предусмотрена решением, принятым государством.

По данным Министерства финансов, за январь государственный долг Беларуси увеличился по сравнению с началом 2021 года на 1,9 млрд рублей, или на 3,3%, и на 1 февраля составил 59,7 млрд рублей, или 38,2% к ВВП.

При этом внешний госдолг по состоянию на 1 февраля составил 18,3 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд долларов, или на 1,4%. А внутренний госдолг составил 11,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,8 млрд рублей, или на 17,7%.