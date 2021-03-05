Лукашенко: мой велосипед уже весь мир видел, но он не минский

Александр Лукашенко 5 марта во время посещения минского мотовелозавода в целом одобрил план выхода из ситуации с долгами ОАО «Мотовело», сообщила его пресс-служба.

Ему был предложен вариант решения проблем, связанных с накопившимися долговыми обязательствами ОАО «Мотовело» и его ликвидацией. Лукашенко поручил подготовить соответствующий проект указа, при этом действовать оперативно, чтобы начать ремонтные, восстановительные работы на территории «Мотовело» при наступлении благоприятной погоды. «Вносите предложения не затягивая, — сказал Лукашенко. — Если мы хотим чего-то, надо начинать уже сегодня».

Он поручил в течение трех лет привести в порядок производственную территорию, где расположено предприятие. «В этой пятилетке мы должны иметь суперобразцовое производство на этой площадке, и мотовелозавод останется таким же брендом для белорусов, как когда-то был. Мы должны все сделать, чтобы получить хорошее производство», — подчеркнул Лукашенко. Линейку продукции, по его словам, следует расширять, в том числе путем производства электромобилей, так как это наиболее экологичный вид транспорта. Важно увеличивать локализацию, организовывать собственное производство деталей и комплектующих. «Вопрос номер один для тебя — не только восстановление производства и его удвоение, а локализация, — сказал Лукашенко, обращаясь к директору мотовелозавода Николаю Ладутько. — Сборочное производство — это хорошо. Съездил в Китай, в Россию, Европу, привез запчасти, свернул, скрутил, все хорошо. Нет, мы должны делать сами».

«Надо перспективное производство развивать и к концу пятилетки довести его до идеального состояния», — поручил Лукашенко.

Во время общения с работниками ООО «Мотовелозавод» он подчеркнул, что необходимо защитить белорусского производителя велосипедов на своем рынке. Он отметил, что отечественный производитель сейчас занимает около трети велосипедного рынка в Беларуси. За ближайшую пятилетку эту долю надо увеличить до 50-60%, а затем развивать далее, поручил Лукашенко.

«Нам надо свой рынок занять. Как это сделать — это дело правительства, — сказал он. — А так получается, мы продаем черт знает где эти велосипеды, а в Беларуси всего 30%».

Лукашенко отметил, что любит велосипеды с детства и катается на них до сих пор, особенно когда погода не позволяет бегать на лыжероллерах.

«Очень сожалею, что я тренируюсь не на «Аисте». Хотя у меня один есть, — сказал он. — Я велосипедом занимаюсь во время распутицы и иногда летом. Но каждый день я на велотренажере хотя бы три-пять минут. Каждое утро, и сегодня в том числе, я кручу велосипед, это очень полезно для сердца».

Велосипедов, сообщил Лукашенко, у него хватает, поскольку на них тренируются и его дети. «Вот я им и раздаю эти велосипеды. Мой велосипед уже весь мир видел, уже считали, сколько он стоит. Мне его подарили, ему лет пять. Но, опять же, не ваш», — добавил он.

Лукашенко, по его словам, предпочитает велосипеды с карбоновыми рамами. Такие модели, считает он, необходимо производить и в Беларуси. «Сначала собирать будем, а дальше, может, и производить. Конкуренция там очень большая. Поэтому главное понимать самим, что велосипед — это для здоровья самое лучшее. Лучше, чем футбол, хоккей», — сказал он.

«Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле — только на велосипедах. Вот это было бы здорово. Но это невозможно», — сделал вывод Лукашенко.

Производство велосипедов под торговой маркой «Аист» началось в Минске в 1947 году. В конце 1990-х «Мотовело» было преобразовано в ОАО. В августе 2007 года власти продали 99,72% уставного фонда ОАО «Мотовело» принадлежащей бизнесмену Александру Муравьеву компании ATEC Holding GmbH, зарегистрированной в Австрии. Спустя пять лет, в сентябре 2013-го, Лукашенко посетил «Мотовело», остался недоволен его работой и потребовал безусловного выполнения планов по его развитию. Он напомнил, что одним из наиболее важных условий продажи «Мотовело» было сохранение его специализации и вложение в 2007—2012 годах в развитие производства не менее 20 млн долларов, однако поставленные условия были выполнены лишь частично. Лукашенко также остался недоволен тем, что не вся территория предприятия задействована под производство, как было оговорено, около четверти площадей были сданы в аренду.

30 января 2017 года суд Фрунзенского района Минска признал бывшего владельца ОАО «Мотовело» Муравьева виновным по ряду статей Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере; организация хищения путем злоупотребления служебными полномочиями; организация уклонения от уплаты налогов; пособничество в уклонении от уплаты налогов) и приговорил к 11 годам лишения свободы. По решению суда государству отошли все акции предприятия, принадлежавшие Муравьеву. Вину в инкриминируемых преступлениях бизнесмен не признал.

В 2018 году было создано государственное ООО «Мотовелозавод», которое арендует площади у ОАО «Мотовело». В апреле 2018 года экономический суд Минска признал ОАО «Мотовело» банкротом и открыл в его отношении ликвидационное производство. С 2015 года предприятие возглавляет бывший председатель Мингорисполкома Николай Ладутько.