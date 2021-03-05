В США объяснили присуждение премии Марии Колесниковой

Госдепартамент США объяснил, почему присвоил Марии Колесникой международную премию.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство, «после того, как власти заключили в тюрьму или выслали из страны трех самых популярных оппозиционных кандидатов-мужчин, Мария и ее партнерши бросили исторический и неослабевающий вызов 26-летнему правлению Александра Лукашенко».

В заявлении также указывается, что Мария «продолжает оставаться лицом оппозиции внутри Беларуси, отважно встретив угрозу тюремного заключения после спорных выборов».

По мнению Госдепа, несмотря на задержание, Колесникова «продолжает поддерживать демократическое движение в Беларуси и служит источником вдохновения для всех, кто стремится добиться свободы для себя и своей страны».