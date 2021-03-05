«Прежде всего необходимо разбираться с причиной выплаты зарплат в конвертах»

Прежде всего необходимо разбираться с причиной зарплат в конвертах, а не только заниматься борьбой с этим явлением. Такую позиция выразил Республиканский союз промышленников и предпринимателей в ответном письме в адрес Министерства по налогам и сборам.

В сообщении РСПП говорится, что МНС предложило бизнес-союзам объединить усилия в борьбе с выплатой заработной платы в конвертах.

РСПП в ответе МНС сообщил, что в своей деятельности и во взаимоотношениях с членскими организациями всегда руководствовался необходимостью четкого и точного соблюдения законодательства гражданами и юридическими лицами.

Вместе с тем бизнес-союз обратил внимание, что прежде всего необходимо разбираться с причиной явления, а не борьбой с ним. По мнению РСПП, больше половины выплат в конвертах базируется на чрезмерной налоговой нагрузке в очень сложных экономических условиях, особенно пандемии, политического кризиса и недальновидных и агрессивных заявлений относительно частного бизнеса.

«Несомненно присутствует некоторый субъективный фактор у потенциальных нарушителей — уклоняющихся по ряду личных причин или особенностей характера и воспитания, но необходимо признать и наличие достаточно серьезных объективных причин, которыми обусловлены подобные явления», — подчеркивается в письме, которое РСПП направил в МНС.

В связи с этим эксперты бизнес-союза обратили внимание на то, что уровень фискальной нагрузки, по мнению предпринимателей, превосходит 40% к добавленной стоимости.

«Даже предварительный анализ полной фискальной нагрузки, сделанный из открытых источников в Беларуси, очевидно иллюстрирует невыгодное положение белорусских субъектов хозяйствования частной формы собственности относительно как нашего основного партнера, Российской Федерации, так и стран дальнего зарубежья», — подчеркивается в письме РСПП.

По мнению бизнес-союза, для эффективной борьбы с выплатами зарплат в конвертах важна выработка чувства социальной справедливости в объемах и формах налогообложения и налогового администрирования, «что, с нашей точки зрения в Беларуси сформировано не в полной мере». «С таким чувством никак не коррелируют околозаконные методы распределения льгот в среде государственных предприятий и служащих», — считают в РСПП.

Как сообщалось, выступая 11 февраля на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля и Министерству по налогам и сборам ужесточить борьбу с выплатой зарплат в конвертах.

«Предупреждаю второй раз после выборов. Мною отдано поручение Комитету госконтроля и налоговикам: как только, а это не сложно, как только поймаем кого-то, кто деньги раздает в конвертах, — считайте, что вы были бизнесменами, не обижайтесь на меня», — сказал Лукашенко.

Лукашенко неоднократно акцентирует внимание на проблеме выплаты зарплат в конвертах. Еще 15 лет назад, выступая в Палате представителей, Лукашенко заявлял о том, что «во многих организациях продолжается практика выдачи зарплаты в конвертах».

В январе 2021 года во время совещания с участием членов правительства Лукашенко заявил о том, что ответственность за выплату зарплат в конвертах будет ужесточена.

«Капитальная задача для всех присутствующих — внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет — оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим», — сказал он. В продолжение этой темы Лукашенко поручил установить серьезное наказание за выплату зарплат в конвертах.

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