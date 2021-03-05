Игорь Евсеев освобожден от должности помощника Лукашенко

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Александр Лукашенко освободил от должности своего помощника — инспектора по Минской области Игоря Евсеева.

«Игорь Евсеев освобожден от должности в соответствии со статьей 84 Конституции РБ. Указ подписан», — сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В статье 84 Конституции Республики Беларусь определены полномочия президента.

Евсеев был назначен помощником Лукашенко в 2017 году. До этого он занимал должность начальника управления внутренних дел Минского облисполкома. Еще раньше возглавлял УВД Витебского облисполкома и милицию общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома, напоминает БелаПАН.

 

Фото zorkanews.by
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Тэги: помощник президента Персона: Игорь Евсеев Александр Лукашенко

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