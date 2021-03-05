Лукашенко собирается дать дополнительные льготы мотовелозаводу

Необходимо указом прописать те или иные льготы и определить четкие условия для тех, кто будет в дальнейшем работать на площадке минского мотовелозавода. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 марта в Минске во время посещения предприятия, сообщает его пресс-служба.

Фото из архива пресс-службы президента

«Надо сделать по-государственному, по-народному. Надо по-хозяйски подойти к этой территории. Это золотое дно. Но никакого жилья. Здесь должно быть производство, и высокотехнологичное производство», — сказал Лукашенко.

По его словам, важна и ориентация на экспорт продукции. «Пожалуйста, арендуйте и продавайте продукцию на экспорт. И тут, в центре Минска, с удовольствием придут люди и будут работать», — сказал он.

Лукашенко поручил главе Комитета госконтроля еще раз проанализировать необходимость сноса тех или иных зданий, чтобы «не подходить к этому вопросу огулом». Он считает, что нужно грамотно использовать эту большую территорию, расположенную практически в центре Минска. Тем более что некоторые здания на протяжении многих лет формируют исторический облик столицы вдоль Партизанского проспекта.

«Надо посмотреть. Это, если хотите, культурная какая-то ценность. Я не минчанин, но я всю жизнь ездил по проспекту домой, на работу сюда, когда депутатом был. Мне приятно было смотреть на эти здания. Надо посмотреть на предмет того, может быть, крышу надо заменить, может, еще что-то. Взять независимых людей, не тех, которые делали эту ревизию», — отметил он.

«Посмотрите, какая красотища. Тут же деревья вековые», — обратил внимание Лукашенко, осматривая территорию «Мотовело». Он подробно ознакомился с территорией, проинспектировав состояние дел во время поездки на автобусе, дал указания, отметила пресс-служба.

Лукашенко 16 февраля на совещании о развитии отечественной мотовелотехники заявил, что минский мотовелозавод приватизировать не будут. «Основы нашей экономической политики только что утвердили на Всебелорусском народном собрании. Поэтому если кто-то думает, что мы сейчас продадим кому-то это предприятие, приватизировав, а потом закроем его или будем производить здесь одни, грубо говоря, спицы для велосипеда, а все компетенции инвестор перенесет куда-то в Италию, Россию или Китай, на это даже не рассчитывайте», — сказал он.

Он поинтересовался, что будет с действующей производственной площадкой. «Это лакомый кусок, прекрасный участок в центре города, и его размеры превышают потребности предприятия. Поэтому городу вместе с правительством нужно подумать, как использовать эту площадку, чтобы была польза для государства и для людей», — сказал Лукашенко.

При этом он предупредил, что не должно быть предложений построить там жилье. «Да и не нужно нам, как мы договорились опять же на собрании, столько жилья в Минске. Ибо мы всю страну стянем в Минск. Об этом уже не единожды разговаривали», — заметил Лукашенко. «Словом, я жду предложений. И предложений проработанных», — резюмировал он.

Как сообщалось, в августе 2007 года власти продали 99,72% уставного фонда ОАО «Мотовело» принадлежащей бизнесмену Александру Муравьеву компании ATEC Holding GmbH, которая зарегистрирована в Австрии. Спустя пять лет, в сентябре 2013-го, Лукашенко посетил «Мотовело», остался недоволен его работой и потребовал безусловного выполнения планов по его развитию. Он напомнил, что одним из наиболее важных условий продажи «Мотовело» было сохранение его специализации и вложение в 2007—2012 годах в развитие производства не менее 20 млн долларов, однако поставленные условия были выполнены лишь частично. Лукашенко также остался недоволен тем, что не вся территория предприятия задействована под производство, как было оговорено, около четверти площадей сдавались в аренду.

30 января 2017 года суд Фрунзенского района Минска признал бывшего владельца ОАО «Мотовело» Муравьева виновным по ряду статей Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере; организация хищения путем злоупотребления служебными полномочиями; организация уклонения от уплаты налогов; пособничество в уклонении от уплаты налогов) и приговорил к 11 годам лишения свободы. По решению суда государству ушли все акции предприятия, принадлежащие Муравьеву. Своей вины в инкриминируемых преступлениях бизнесмен не признал.

С 2015 по 2018 год предприятие возглавлял бывший председатель Мингорисполкома Николай Ладутько. Вывести предприятие на прибыльную работу ему не удалось. Было создано государственное ООО «Мотовелозавод». В апреле 2018 года экономический суд Минска признал ОАО «Мотовело» банкротом и открыл в его отношении ликвидационное производство.

Также ранее было предложено перенести производство велосипедов и мотоциклов в индустриальный парк «Великий камень».