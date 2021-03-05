«Белсоюзпечать» отказалась продавать еще три независимых издания

РУП «Белсоюзпечать» отказалось продавать исторический журнал «Наша гісторыя» и детские издания «Дуду» и «Асцярожна, дзеці».

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«Белсоюзпечать» сообщила, что в одностороннем порядке разрывает отношения. Комментарии здесь лишние — вы сами все понимаете», — сообщает газета «Наша Ніва», которая издает журналы.

По информации редакции, новый выпуск «Нашай гісторыі», который вышел в печать 4 марта, в ближайшие два дня будет продаваться по адресу Энгельса, 34а (в редакции газеты «Народная Воля»): в пятницу, 5 марта, — с 14.00 до 20.00, в субботу, 6 марта, — с 10.00 до 18.00. В последующем планируется два дня в месяц продавать журналы в редакции.

До 25 марта можно оформить подписку на журналы онлайн или в почтовых отделениях, напоминает «Наша Ніва». Если «Белпочта» также разорвет договор, редакция намерена организовать собственную доставку изданий.

«Наша гісторыя» — первый в Беларуси глянцевый исторический журнал, выходит с 2018 года. Среди авторов издания — доктора и кандидаты наук. Детские журналы выпускаются с 2019 года: «Дуду» рассчитан на детей до шести лет, «Асцярожна: дзеці!» — на младших школьников.

Проблемы с печатью и распространением испытывают многие белорусские независимые издания. Пять газет прекратили выход в связи с тем, что не могут найти типографию — это «Свободные новости плюс», «Белгазета», «Газета Слонимская», «Народная Воля» и «Брестская газета». С февраля в киосках «Белсоюзпечати» прекратилась продажа независимой газеты «Новы Час».